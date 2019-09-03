Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı
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Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı

6 saat önce

ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.

Eşiyle tartışan 3 aylık hamile kadın otomobilden atladı, System.String[]

ADANA'da, 3 aylık hamile Özlem G., eşi Ali G. ile tartışma sırasında iddiaya göre hareket halindeki otomobilden atladı.

Olay, akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mersin'e tatile giden Özlem G. ve Ali G. çifti dönüş yolunda otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 3 aylık hamile Özlem G. hareket halindeki otomobilden atladı. Olayı gören bölgedeki motorize yunus ekipleri, Özlem G.'nin yanına gitti. Yunus ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Özlem G., ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ali G. ise olayın ardından gözaltına alındı.

Turan Cemal, Mersin, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:22 Kaynak: DHA
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