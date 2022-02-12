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Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti - Son Dakika

Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti

12.02.2022 14:12

Aksaray'da eşiyle tartışan Yüksel Ö., karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti. Daha sonra 4 kez daha bıçakladı. Babasının elinden bıçağı almak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu ise elinden yaralandı.

Aksaray Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanı'nın 4. katında ikamet eden Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.

BOĞAZ, KARIN VE KOL BÖLGESİNDEN YARALANDI

Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı. Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı. Apartman sakinlerinin kavga seslerini duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

ANNE - KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Döndü Ö. ile elinden yaralanan kızı A.Ö. ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yüksel Ö.'nün peşine düşerken, 16 yaşındaki A.Ö. babasının kendini bıçaklamadığını, ayırmak isterken yaralandığını söyledi.

"BİR DEĞİL İKİ DEĞİL, ATIN BU ADAMI İÇERİ"

Yüksel Ö.'nün bacanağı olduğu ifade eden Kamil Ç. (52), "Bir değil, beş değil. Bu adamı atın içeri. Kocası yaptı kocası. Benim bacanağım olur" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti - Son Dakika
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