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Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi - Son Dakika

Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi

08.02.2022 11:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eşine şiddet uyguladığı düşünülen adam, tekme tokat dövüldü. Kadının ayılmasının ardından gerçek ortaya çıkınca, vatandaşlar da adamdan özür diledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi'nde iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

TEKME TOKAT DARP EDİLDİ

Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Yanlış anlaşılan adam, sokağın ortasında tekme tokat dayak yedi
Yanlış anlaşılan adam, sokağın ortasında tekme tokat dayak yedi
Yanlış anlaşılan adam, sokağın ortasında tekme tokat dayak yedi
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Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi - Son Dakika
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