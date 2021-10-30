Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü - Son Dakika

Akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 745'inci Sokaktaki 10 katlı binanın 3'üncü katında iddiaya göre Ceyda Ö., henüz bilinmeyen nedenle eşi Y.Ö. ile evde tartıştı.

SARKITTIĞI ÇARŞAFTAN DÜŞTÜ

Tartışmanın ardından balkona çıkan Ceylan Ö., balkon korkuluklarına bağlayıp, sarkıttığı çarşafla evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın, beton zemine düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceyda Ö., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KOCASI GÖZALTINDA

Polis, Ceyda Ö'nün eşi Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.