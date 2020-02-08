Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti - Son Dakika

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

6 saat önce

ÇORUM'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti.

Eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti, System.String[]

ÇORUM'da, şehir dışına gitmek için otogara gelen S.S. adlı kadın, eşiyle tartıştıktan sonra tabancayla havaya ateş etti. Polisin etkisiz hale getirdiği kadın gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önceki gün yaşanan olayda, S.S. (45) adlı kadın, eşi A.S. ile tartıştıktan sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Telefonla eşine ulaşamayan koca da peşinden geldi. Çift arasında tartışma çıktı. Durumu fark eden polis ekipleri, çifti ayırıp, A.S.?yi eşinden uzaklaştırdı.

Ancak bu sırada kadın, çantasından çıkardığı tabancayla havaya ateş açtı. Polis, kadını etkisiz hale getirip, silahı almak istedi. Ancak bu sırada silah yeniden ateş aldı. Şans eseri can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, S.S. etkisiz hale getirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sinir krizi geçiren kadın, polis ekiplerince sakinleştirildikten sonra gözaltına alındı. Otogarda yaşananlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde, çantasından çıkardığı tabancayla rastgele ateş eden kadına polis ekiplerinin müdahale ettiği, müdahale sırasında da kadının elindeki silahın ateş aldığı görülüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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