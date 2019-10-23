Eşiyle tartışan kadının intihar ettiği iddiası

Çekmeköy'de eşiyle tartıştıktan sonra binanın ikinci katından atladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Soğukpınar Mahallesi'nde gerçekleşen "aile içi kavga" konusuyla ilgili emniyet görevlilerin bildirilen adrese hızlıca gittiği belirtildi.

Açıklamada, Ziyaettin Y'nin (47) eşi Ayşe Y. ile görüşmek için söz konusu adrese geldiği ve eşinin kendisini eve almaması nedeniyle tartışma yaşandığı aktarıldı.

Tartışma üzerine Ayşe Y'nin binanın ikinci katından atladığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verilen açıklamada, olayın ardından polis merkezine gelerek teslim olan şüpheli Ziyaettin Y'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.