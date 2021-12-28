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Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi - Son Dakika

Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi

28.12.2021 20:52

Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı öne sürülen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, eşiyle tartışan bir şahıs, sinirine hakim olamayarak pürmüz tüp ile evi ateşe verdi.

KADIN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KENDİNİ DIŞARI ATTI

Eşinin evde yangın çıkardığını fark eden kadın, evdeki çocuklarını da alarak kendisini dışarı attı. Evi ateşe veren şahıs da ardından kendisini evden dışarı attı. Yangının kısa sürede büyüdüğü ev alev alev yandı. Yangın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 katlı binanın çatı katındaki daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Evini yakan şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. 4 katlı binanın çatı katında yanan ev drone ile havadan görüntülendi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sancaktepe, Yangın, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tartışan koca, çocukları ve eşi içerideyken evini ateşe verdi - Son Dakika
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