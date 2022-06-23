Eşiyle tartışan polis, ayırmak isteyen kayınvalidesini bacağından vurdu - Son Dakika
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Eşiyle tartışan polis, ayırmak isteyen kayınvalidesini bacağından vurdu

23.06.2022 16:06

Aksaray'da eşiyle kavga eden polis memuru, aralarına girmek isteyen kayınvalidesini sağ bacağından vurarak yaraladı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralı kayınvalide gözaltına alınan damadı için "Karaktersiz damadım vurdu beni, damadım. Cesur damadım, çevik kuvvette çalışıyor. Kızımı da evire çevire sürekli dövüyor. Eve kapatıp tehdit ediyormuş. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Aksaray'da eşiyle kavga eden polis memuru kavgayı ayırmak isteyen kayınvalidesini silahıyla ayağından vurdu. Paşacık Mahallesi 1643 Sokakta bulunan Özdemir Apartmanında meydana olayda, polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAYINVALİDESİNİ SAĞ BACAĞINDAN VURARAK YARALADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu genç çifti ayırmaya kayınvalide Fatma T. (52) geldi. Bu sırada polis memuru T.D. ile kayınvalide arasında apartman önündeki bahçede tartışma çıktı. Tartışma esnasında polis memuru tabancasını çekerek kayınvalidesini sağ bacağından vurarak yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın damadına isyan ederken, komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kayınvalideye ilk müdahale apartman bahçesinde yapıldı.

Eşiyle kavga eden polis memuru araya giren kayınvalidesini bacağından vurdu

"KIZIMI EVİRE ÇEVİRE SÜREKLİ DÖVÜYOR"

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise, polis memuru T.D.'yi gözaltına aldı. Apartman bahçesinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, "Karaktersiz damadım vurdu beni, damadım. Cesur damadım, çevik kuvvette çalışıyor. Kızımı da evire çevire sürekli dövüyor. Eve kapatıp tehdit ediyormuş. Yazıklar olsun" dedi.

GENÇ KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının oğlu M.T. (17) ise annesinin vurulduğunu öğrenerek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polisler tarafından sakinleştirilen genç, polis otosuna bindirilerek muhafaza altına alındı.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde gözaltına alınan polis memuru T.D. ise Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı Son dakika haberleri... Eşiyle kavga eden polis, araya giren kayınvalidesini vurdu Son dakika haberleri... Eşiyle kavga eden polis, araya giren kayınvalidesini vurdu
Kaynak: İHA

Aksaray, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartışan polis, ayırmak isteyen kayınvalidesini bacağından vurdu - Son Dakika

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