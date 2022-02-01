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Eşiyle tartışınca gözü dönen adam çocuğunun da olduğu evi yaktı! Çiftin yakınları birbirlerine saldırdı - Son Dakika

Eşiyle tartışınca gözü dönen adam çocuğunun da olduğu evi yaktı! Çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

01.02.2022 14:31

Adana'da Ahmet Kayadelen, eşi Pınar Kayadelen ile tartışınca küçük kızının da bulunduğu evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahale etmesiyle söndürülürken, durumu haber alan çiftin yakınları birbirlerine saldırdı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bugün saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki daireye cumartesi günü taşınan Ahmet ve Pınar Kayadelen çifti arasında tartışma çıktı.

Eşiyle tartışınca evi yaktı; çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşiyle tartışınca evi yaktı; çiftin yakınları birbirlerine saldırdı

ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile küçük kızına ambulansta müdahale ederken, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alıp bölgeye gelen çiftin yakınları, birbirlerine saldırdı. Polis ekipleri tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, iki daire kullanılmaz hale geldi.

Tedavisinin ardından Pınar ile eşi Ahmet Kayadelen polis merkezine götürüldü.

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Cumartesi, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartışınca gözü dönen adam çocuğunun da olduğu evi yaktı! Çiftin yakınları birbirlerine saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşiyle tartışınca gözü dönen adam çocuğunun da olduğu evi yaktı! Çiftin yakınları birbirlerine saldırdı - Son Dakika
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