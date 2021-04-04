Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor - Son Dakika

- Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde eşiyle tartışan yaşlı adam, evi terk etti. Dünden bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki adam için, arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede yapılan detaylı arama çalışmasında şuana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Arama çalışmalarına, yarın sabah saatlerinde tekrar başlanacak.

Kula'ya bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mahmut Harman, dün saat 16.00 sıralarında eşi Mediha Harmanile tartıştıktan sonra evi terk etti. Yanına az miktarda para alıp ortadan kaybolan Harman'dan haber alınamayınca, arama çalışmaları başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün akşam saatlerinde gelen ihbarla harekete geçen jandarma ekipleri, Gölbaşı Mahallesi civarında arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ve Manisa'dan gelen AFAD ekipleri, yaklaşır 24 saattir yürüttüğü arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlayamadı.

Kayıp şahsın Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ilçe göletine düşme ihtimaline karşı, jandarma ve AFAD ekiplerinin bir bölümü, gölet çevresinde arama çalışması yaptı. Ancak burada yapılan arama çalışmalarında da bir ize rastlanamadı. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarını, bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, bizzat yönetti.

Öte yandan, kayıp yaşlı adam için yürütülen arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatılacak olan arama çalışmalarında, jandarma ve AFAD ekipleri, personel sayını artırarak yeniden görev alacak.

"Arama çalışmaları için biz de seferber olduk"

Dün eşiyle tartıştıktan sonra evini terk eden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman için yürütülen arama çalışmalarında kendisi ve mahalle halkının da seferber olduğunu dile getiren Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş; " Dün saat 16.00'dan bu yana Mahmut Harman amcamızı jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte arıyoruz. İnşallah sağ salim Mahmut amcamızı buluruz. Vatandaşlarımızdan ricam, gören ve duyan varsa, bizlere, jandarma ve polislerimize haber vermeleridir. Jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte, biz de mahalleli vatandaşlar ile birlikte dört bir yandan arayış içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda Mahmut amcamızı buluruz." ifadelerine yer verdi.