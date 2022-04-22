Eşiyle tartışıp evi yaktı - Son Dakika
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Eşiyle tartışıp evi yaktı

22.04.2022 16:35
Eşiyle tartışıp evi yaktı

KONYA'da eşi ile tartışan İhsan R. (40), yanıcı madde ile evdeki eşyaları ateşe verip kaçtı.

KONYA'da eşi ile tartışan İhsan R. (40), yanıcı madde ile evdeki eşyaları ateşe verip kaçtı. Yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Karatay ilçesi Akif Paşa Mahallesi Lüfer Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre eşi Ayşe R. ile tartışan İhsan R., yanıcı madde ile evdeki eşyaları ateşe verip kaçtı ardından Ayşe R. de dışarı çıktı. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Hasar oluşan evde inceleme yapan ekipler, İhsan R. ile eşine telefon ile ulaşarak polis merkezine çağırdı. Soruşturma başlatıldı.


Eşiyle tartışıp evi yaktı
Eşiyle tartışıp evi yaktı
Eşiyle tartışıp evi yaktı
Eşiyle tartışıp evi yaktı
Eşiyle tartışıp evi yaktı
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Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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