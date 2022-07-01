EŞİYLE TARTIŞIP FENALIK GEÇİRDİ, ERKEK KARDEŞİ ENİŞTESİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİYLE TARTIŞIP FENALIK GEÇİRDİ, ERKEK KARDEŞİ ENİŞTESİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

01.07.2022 10:11

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi. Kadın, hastaneye kaldırılırken, erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. S.A. ile ismi öğrenilemeyen eşi, sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çevredekilerin müdahale ettiği taraflar ayrılırken, S.A. polis çağırılmasını istedi. Bu sırada S.A., fenalaşarak yere yığıldı. Yakında bulunan sağlık ocağı çalışanları, S.A.'ya ilk müdahalede bulundu. Eşi ise bu sırada S.A.'nın başından ayrılmadı, sedyeye konulmasına yardımcı oldu. S.A., sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın olay yerine gelen erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı. Araya giren polisler, S.A.'nın erkek kardeşine engel oldu. Polis ekipleri, henüz şikayette bulunmayan S.A.'nın bilgilerini alarak olay yerinden ayrıldı.

YORUMLAR
500
Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı Eşiyle tartışıp fenalık geçirdi, erkek kardeşi eniştesine saldırmaya çalıştı Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Ereğli, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİYLE TARTIŞIP FENALIK GEÇİRDİ, ERKEK KARDEŞİ ENİŞTESİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
10:05 Şarkıcı Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı! "Sesim kötü olsaydı dansçı olurdum" sözleri sonrası gelen paylaşımı dikkat çekti
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
09:20 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var
09:13 Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda "cinsel ilişki" yasaklanmıştı! Eşcinsellerle ilgili soruşturma açılmayacağının da garantisi verildi
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:18:59. #1.13#
SON DAKİKA: EŞİYLE TARTIŞIP FENALIK GEÇİRDİ, ERKEK KARDEŞİ ENİŞTESİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement