EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ - Son Dakika
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EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ

12.11.2022 02:41

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eşiyle telefonda tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyip kendini eve kilitledi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde eşiyle telefonda tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyip kendini eve kilitledi. Erol Ç., polislerin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu sırada telefonla eşiyle tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Eşinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Erol Ç., kapıya gelen polislere, kapıyı açmayarak gitmelerini söyledi. Polis, tabancası da bulunan Erol Ç.?yi ikna etmek için uzun uğraş verdi. Polisin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edilen Erol Ç., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİYLE TARTIŞIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEYEREK KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, 4 SAATTE İKNA EDİLDİ - Son Dakika
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