Son Dakika Haberleri: Eşiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı

Eşiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı

56 dakika önce

Antalya'da eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bunalıma giren şahıs 8 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu.

Eşiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı, System.String[]
Antalya'da eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bunalıma giren şahıs 8 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi 474. Sokak üzerindeki inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın çatısında bir kişinin ayaklarını sarkıttığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis 26 yaşındaki F.İ'yi ikna etmeye çalıştı. F.İ'nin bir süre önce tartıştığı eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle çatıya çıktığı öğrenildi. Polis, eşiyle telefonla görüştürdüğü F.İ'yi ikna etmeyi başardı. Çatıdan alınan F.İ, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:55 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Polis, Antalya, 3. Sayfa
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