Eşiyle Tartıştı Çatıya Çıktı
34 dakika önce
Eşiyle tartıştı çatıya çıktıANTALYA - Antalya'da eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bunalıma giren şahıs 8 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu.
Eşiyle tartıştı çatıya çıktı
ANTALYA - Antalya
'da eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bunalıma giren şahıs 8 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa
ilçesi Tahıl Pazarı Mahallesi 474 Sokak üzerindeki inşaat halindeki 8 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısında bir kişinin ayaklarını sarkıttığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis 26 yaşındaki F.İ'yi ikna etmeye çalıştı. F.İ'nin bir süre önce tartıştığı eşinin evi terketmesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle çatıya çıktığı öğrenildi. Polis
, eşiyle telefonla görüştürdüğü F.İ'yi ikna etmeyi başardı. Çatıdan alınan F.İ, sağlık kentrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:46 Kaynak: İHA
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