Eşiyle tartışan adam iş yerini ateşe verdi

Antalya'da masaj salonunda çıkan ve kısa süre içinde büyüyen yangında işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangını işyeri sahibi B.C.Ç.'nin (35) çıkardığı ortaya çıktı. Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener mahallesi Tekelioğlu caddesi üzerinde meydana geldi.

ÖFKELİ KOCA MASAJ SALONUNU KÜLE ÇEVİRDİ

El ve ayak masajı yapan işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün işyerini sardı. İşyerinden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, yangını yanıcı bir madde dökmek suretiyle iş yeri sahibi B.C.Ç'nin çıkardığını daha sonra olay yerinden kaçtığını belirledi. İşyeri sahibi, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

EŞİNİ DARP ETMİŞ

Tartıştığı eşinin iş yerini yakan B.C.Ç'nin yangından önce eşini darp ettiği ortaya çıktı. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinin sahibi Nisan Ç. yanan işyerinden eşyalarını almaya çalıştı. Tayland asıllı Türk vatandaşı Nisan Ç. ''Eşim dün akşam saatlerinden itibaren beni birkaç kez darp edip işyerimize zarar vermeye kalkıştı. Sabah ise gelip işyerini yaktı. Kendisini defalarca polise şikayet ettim, ancak bir sonuç alamadım'' dedi.