Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı

Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi kendini bıçakladı.

Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi kendini bıçakladı.


Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Osmaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşiyle tartıştığı öğrenilen U.Ü., eline aldığı bıçakla kendini karın boşluğundan bıçakladı. Olayı gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine getirerek tedavi altına aldı. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 05:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]