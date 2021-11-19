Eşiyle tartıştı, öfkesini arabasından çıkardı: O anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Eşiyle tartıştı, öfkesini arabasından çıkardı: O anlar güvenlik kamerasında

Tartıştığı eşinin arabasına yerden aldığı taşla zarar verdi

İSTANBUL - Esenyurt'ta kocası tarafından darp edildiği iddia edilen kadın, öfkesini eşinin arabasından çıkardı. Yerden aldığı taşla dakikalarca arabaya zarar veren kadının o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre eşi tarafından darp edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı. Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, "Polisi arayın, sakın siz karışmayın" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı. Kadının saldırdığı arabaysa çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Polis çağırın siz karışmayın"

Olay anlarını anlatan esnaf Bülent Erdal, "Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, 'Polisi arayın' dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince, araca saldırmaya başladı" dedi.