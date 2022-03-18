Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı - Son Dakika
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Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı

18.03.2022 18:48
Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı

Aydın'da eşiyle tartıştığı gerekçesiyle seyir halindeki araçtan atlayan kadın ağır yaralandı.

Aydın'da eşiyle tartıştığı gerekçesiyle seyir halindeki araçtan atlayan kadın ağır yaralandı.

Olay, Aydın- Muğla karayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. isimli kadının henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken araç içerisindeki eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. kendisini bir anda seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Atlamanın etkisi ile yol kenarına savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı

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Tragger, Polis, Muğla, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı - Son Dakika


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