Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

2 dakika önce

Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı Adana'da sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen yabancı uyruklu genç kadını sivil polis kurtardıADANA - Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen 24 yaşındaki...

Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

Adana'da sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen yabancı uyruklu genç kadını sivil polis kurtardı

ADANA - Adana'da eşiyle tartıştıktan sonra sulama kanalına atlayıp intihar etmek isteyen 24 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sivil polis tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ ait sulama kanalında meydana geldi. Eşiyle tartıştığı öğrenilen 24 yaşındaki yabancı uyruklu G.S. girdiği bunalım sonucu intihar etmek için sulama kanalı üzerindeki sete çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri G.S'yi ikna etmek için dakikalarca uğraştı.

Eşiyle konuşmak istediğini söyleyen G.S.'ye bir polis memuru telefonunu verdi. Eşiyle telefonla konuştuktan sonra G.S. telefonu polise verdiği sırada, bir sivil polis set üzerine atlayarak kadını yakaladı.

G.S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Eşiyle tartıştığı için sulama kanalına atlamak isteyen kadını sivil polis kurtardı

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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