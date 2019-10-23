Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü
Son Dakika Güncel Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

1 saat önce

ÇEKMEKÖY'de eşiyle tartışan kadın, tartışmanın ardından evinin ikinci kat balkonundan atlayarak hayatını kaybetti.

ÇEKMEKÖY'de eşiyle tartışan kadın, tartışmanın ardından evinin ikinci kat balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi, ölüme sebebiyet verdiği ididasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, Soğukpınar Mahallesinde 14 Ekim'de 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 47 yaşındaki Ziyaettin Y. ve 45 yaşındaki Ayşe Y., arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten kavga çıktı. Eve görüşmek için gelen Ziyaettin Y.?yi,eşi Ayşe Y. eve almadı. Bir süre ikili bu şekilde kavga etti. Bunun üzerine Ayşe Y., ikinci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağı attı. Ayşe Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi kavga sebebiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen koca Ziyaettin Y.?yi aramaya başladı. Bu sırada Ziyaettin Y. 16 Ekim'de polis merkezine gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ziyaettin Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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