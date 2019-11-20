Son Dakika Haberleri: Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2)
Son Dakika Güncel Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2) - Son Dakika

Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2)

6 saat önce

ÇAY OCAĞINDA BULUNDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi.

Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2), System.String[]

ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma ekipleri, çay ocağına geldiklerinde Koldaş ile karşılaştı. Geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Koldaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Hayri ŞEN/BURSA,


Jandarma, Bursa, İznik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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