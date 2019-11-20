Son Dakika › Güncel › Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2) - Son Dakika
Eşiyle tartıştıktan sonra eve dönmeyen kişi, ekiplerce aranıyor (2)
6 saat önce
ÇAY OCAĞINDA BULUNDUBursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
ÇAY OCAĞINDA BULUNDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen ve arama-kurtarma ekiplerini harekete geçiren Mehmet Ali Koldaş (49), evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir çay ocağında olduğu öğrenildi. Bilgi üzerine jandarma ekipleri, çay ocağına geldiklerinde Koldaş ile karşılaştı. Geceyi ormanlık alanda geçirdiği öğrenilen Koldaş, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Hayri ŞEN/BURSA,
AK Parti, askeri tesislere özelleştirmenin önünü açacak 95 maddelik yasa teklifi hazırladı Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı Türü tehlike altında olan vaşak, ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu