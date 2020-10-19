Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor - Son Dakika

Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor

19.10.2020 14:01
Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor, System.String[]

ORDU'da, iki hafta önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, otomobili dere kenarında terk edilmiş olarak bulunan emekli astsubay Remzi Bayazıt (58), aranıyor.

ORDU'da, iki hafta önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, otomobili dere kenarında terk edilmiş olarak bulunan emekli astsubay Remzi Bayazıt (58), aranıyor.

Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'ndeki Zabtiye Deresi kenarında terk edilmiş halde otomobili gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, otomobilin emekli astsubay Remzi Bayazıt'a ait olduğunu belirledi. Ailesine haber verilen emekli asker için arama çalışması başlatıldı. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Yapılan araştırmada, Bayazıt'ın kaybolmadan önce eşi ile tartıştığı belirtildi. Bayazıt'in 2 çocuğunun olduğu, eşi Neriman'ın ise oğluyla birlikte İzmir'de olduğu ifade edildi.Remzi Bayazıt'ın hemşire olan kız kardeşi Kudret Odabaşı, ağabeyinin herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını söyledi. Odabaşı, "Ağabeyim, kaybolmadan iki gün önce yengemle tartışmış. Ağabeyim daha sonra evden ayrılarak otelde kalmaya başlamıştı. Daha sonra Gökömer Mahallesi'ndeki babamızdan miras kalan eve gitmiş. Ardından arabası mahallemizden geçen Zabtiye Deresi'nin kenarında mahalleliler tarafından fark edilmiş ve jandarmaya haber verilmiş. Bizim de o gün haberimiz oldu. Biz 3 kardeşiz. Olayın hemen ardından kaybolduğu yere gittik. Komşularımızla görüştük. Herhangi bir sonuca varılamadı. Arama çalışması yapıldı. Bunlardan da bir sonuç alınamadı. Ağabeyim intihar edecek bir insan değil. İntihar edeceğini düşünmüyoruz" dedi.'ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'

Odabaşı, ağabeyi ile kaybolmadan 3 gün önce telefonla görüştüğünü ifade ederek, "Ben ağabeyimle telefonla konuştum. Canının sıkıldığı bir şey yoktu. Biz bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü 15 gündür herhangi bir banka hareketi yok. Karadeniz, en çok arazi anlaşmazlığı yaşanan bir bölge. Bizim de maddi durumumuz iyi olduğu için fındığımızı başkalarına toplatıyoruz. Bunun akrabalarımız arasında sorun oluşturup, oluşturmadığını düşünüyoruz. Kimseden borç isteyecek veya alacak ve verecek davamız yok. Bunları düşününce herkesten şüpheleniyoruz. Çünkü şu an fındık mevsimi değil. Araba günlerdir orada aynı şekilde duruyormuş. Bir kişinin görmesi gerekirdi. Çünkü araba görülmeyecek bir yerde değil" diye konuştu.


Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor
Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan emekli asker aranıyor - Son Dakika

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