Eşiyle yaşadığı tartışma intihara sürükledi! 3 kilometre yol gidip Kozan Kalesi'nin tepesine çıktı - Son Dakika

Adana'da eşiyle tartışan bir vatandaş, meşhur Kozan Kalesi'ne çıkarak intihar etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kayalık üzerinde 1 saat boyunca dil dökerek vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

ARKADAŞINDAN HELALLİK İSTEDİ

Ailevi problemler yaşadığı eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren Fırat Arlı (33) Kozan ilçesine giderek bir arkadaşına Kozan Kalesi'nden helallik istediği videolu mesaj attı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri intihar girişiminde olan gencin bulunduğu yeri tespit ederek zorlu arazide 3 kilometrelik parkuru tırmandı.

KAYALIK ÜZERİNDE İKNA ÇABALARI

Terör ve güvenlik şube polisleri sarp kayalıkta genci ikna etmek için konuştu. Sık sık uçurumun kenarına gelen genç yürekleri ağza getirdi. Polis, genci 1 saatlik çabanın ardından ikna ettikten sonra yakın arkadaşı ile birlikte sarp kayalıklardan indirdi.

MÜDÜRDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Polisler ambulansa bindirdikleri gencin başından ayrılmadı. İkna çalışmasını takip eden Kozan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Çimen ise polis ekiplerine telsizden teşekkür etti. 33 yaşındaki genç, sağlık kontrolü için Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.