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"ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri" sahipleri açıklandı - Son Dakika

"ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri" sahipleri açıklandı

22.12.2021 15:51
"ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri" sahipleri açıklandı

Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından gelenekselleşen "ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

Edebiyat Sanat Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından gelenekselleşen "ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır düzenli olarak ödül verdiklerini belirterek, her yıl ödüllerin merakla ve ilgiliyle takip edildiğini söyledi.

Aydemir, ESKADER Yönetim Kurulu'nca bu yıl 11 dalda isme ödül vermeyi kararlaştırdıklarını ifade ederek, bu seneki "Üstün Hizmet Ödülü"ne Prof. Dr. Sadettin Ökten'i değer gördüklerini bildirdi.

Ökten'e verilen bu ödülün gecikmiş bir takdim olacağına işaret eden Aydemir, "Değerli çalışmalarıyla öne çıkmış bir büyüğümüzdü. Ödül vermek bugüne nasip oldu." dedi.

Aydemir, bu yıl ki roman dalındaki ödüle Mimar Sinan'ı kurgulayan yazar Sultan Polat'ın Kapı Yayınlarından çıkan "Altın Kubbenin Esrarı" eserini uygun gördüklerini dile getirerek, " İnceleme, şiir dalında da biraz daha çok bilinen, tanınan çalışmalardan ziyade aslında bizim ödüllerimiz keşif mahiyetini taşıyor. Bu bakımdan şiirde, hikayede, denemede vereceğimiz ödüller, teşvik ödülleri oldu. Gençlerin güzel çalışmaları var." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül verecekleri isimleri tespit ederken bir yıl içerisinde çok sayıda kitap karıştırdıklarından ve inceliklerinden bahseden Şerif Aydemir, ödül töreninin ise 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirileceğini aktardı.

Ödüller

Bu yıl "araştırma" dalında Fatih Belediyesinin katkıları ile Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından derlenen "Revnakoğlu'nun İstanbul'u-İstanbul'un İç Tarihi: Fatih" adlı eser, "deneme" dalında Prof. Dr. Cemal Kurnaz'ın "Yunus'un Nefesi", "hatırat" kategorisinde Prof. Dr. Ahmed Ateş'in "Her Sayfası Altın Değerinde: Ahmet Ateş" kitabı, "hikaye" dalında yazar Yücel Öztürk'ün "Kuş Kesen" eseri, "inceleme" alanında Mehmet Samsakçı'nın "Tütmeye Devam Eden Buhurdan: Yahya Kemal" çalışması, "klasik Türk sanatları" alanında Duygu Orak, "roman" kategorisinde Sultan Polat'ın "Altın Kubbenin Esrarı", "şehir/kültür" dalında Dr. Sait Ebinç'in "Mektepten Memlekete Bir Şehir Estetiği Van" eseri, "şiir"de Fatma Aksu'nun "Duvarından Memnun Olmayan Taş" kitabı ödüle değer görüldü.

Bu yıl "İlk Kitap" ödülü Süheyla Karaca Hanönü'nün Okur Kitaplığından çıkan "Karaca Gözü" eserine, "Üstün Hizmet Ödülü" ise Prof. Dr. Sadettin Ökten'e verilecek.

Sadettin Ökten, Sultan Polat, Edebiyat, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri' sahipleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri" sahipleri açıklandı - Son Dakika
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