Son Dakika Haberleri: ESKENT ile Alkara ailesinden 2 bin kişilik iftar
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ESKENT ile Alkara ailesinden 2 bin kişilik iftar

2 saat önce

Eskent Derneği (ESKENT) ve Alkara ailesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programının dokuzuncusu tarihi Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirildi.

ESKENT ile Alkara ailesinden 2 bin kişilik iftar, System.String[]
Eskent Derneği (ESKENT) ve Alkara ailesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programının dokuzuncusu tarihi Odunpazarı bölgesinde gerçekleştirildi.

İki bin kişilik olarak hazırlanan iftar organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve adeta izdiham yaşandı. Odunpazarı Kurşunlu Camii Sokak içinde gerçekleştirilen iftara vatandaşlarla beraber pek çok tanınmış isim de katıldı. İkram sahibi Alkaralar ailesi adına Taner Alkara, "Bizler bu şehirde yaşayan ve bu şehri yaşayan insanlar olarak sokaktaki her bireye sorumluyuz. Bugün Odunpazarı bölgemiz manevi havasında çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği sokaklarında, meydanında iftar edebilmek, iftar edecek hemşehrilerimizle beraber olmak, aynı sofrada lokmamızı paylaşmak tarifi mümkün olmayan bir duygu" dedi.

Alkara ailesi iftarıyla ilgili konuşan Eskent Dernek Başkanı Gürol Yer ise şunları söyledi;

" Eskişehir'de yaşayan herkes ile her kesime açık olan Odunpazarı'nın manevi iklimindeki iftar programı, birlik, dayanışma ekseninde tamamlandı. Dernek olarak güzellikler ayı Ramazan içinde başından bugüne bizi destekleyen Eskişehir'in kıymetli Alkara ailesine teşekkür ederiz. İftar programının atmosferi, güzellikleri, birlik ve beraberliği tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. İnsanlarımızı Halil İbrahim soframız etrafında birleştirebilmenin, birbirini tanımayan kişileri aynı masada buluşturup, onlarla aynı lokmayı paylaşmanın hazzı ve verdiği duygu anlatılmaz yaşanır." - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:26 Kaynak: İHA
Kurşunlu, Eskişehir, Odunpazarı, Yaşam
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