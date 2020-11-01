ESKER'den Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek - Son Dakika

ESKER'den Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek

01.11.2020 13:49
ESKER'den Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek, System.String[]

Erzurum'da 2020 yılında kurulan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne Erzurum Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ESKER A.Ş.'den tam destek geldi.

Erzurum'da 2020 yılında kurulan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne Erzurum Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ESKER A.Ş.'den tam destek geldi.

Erzurum Kadın girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve ESKER A.Ş. arasında imzalanan işbirliği sözleşmesiyle, yöre halkından alınan bal, dut ve kuru fasulye gibi ürünlerin dolumu ve ambalajlanması, işletmesi Uzundere ilçesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak Şirketi ESKER A.Ş.'ye ait gıda üretim tesisinde yapılacak.

ESKER A.Ş. Genel Müdürlüğünde imzalanan iş birliği sözleşmesinin ardından konuşan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat yaptığı açıklamada; "Kooperatifler; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını ön plana çıkaran oluşumlardır. Burada ki öncelikli amacımız, Erzurum'un bal, pekmez, kuru fasulye gibi yöresel ürünlerini tanıtmaktır. Bunun yanısıra, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda şehrimizin kaliteli ve lezzetli ürünlerinin satışı ve pazarlamasını yaparak, geniş kitlelere hitap edecek hale gelip, her geçen gün daha fazla kadına ulaşarak sayımızı artırmak olacaktır. Bu vesileyle yöre halkından alınan bal, dut ve kuru fasulye gibi mahsullerin işlenmesi, dolumu ve ambalajlanması noktasında Uzundere ilçemizde, işletmesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ESKER A.Ş. bünyesinde bulunan gıda üretim tesisinin kapılarını bizlere açarak büyük destek veren başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zahit Türk ise yaptığı açıklamada; "Gelişen ve çağdaş dünya düzeninde kadınların rolünün ve etkisinin her geçen gün artması, bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Erzurum'da faaliyete başlayan Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat ve kooperatif üyelerini bu girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatları doğrultusunda her zaman ve her şekilde, kadın girişimcilerimizin yanlarında olarak onlara desteğimizi sürdüreceğiz. Kaynaklarını en doğru ve en etkin şekilde yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız. Ayakları yere basan, sonuç odaklı ve sürdürülebilir projeleri desteklemiş olacağız." dedi.

Kadın kooperatiflerinin, kırsal nüfusun ekonomiye katılımının sağlanması için çok önemli bir araç olduğunu da kaydeden Türk, "Şehrimizin yöresel ürünlerini dünyaya tanıtma ideallerinde kadın girişimcilerimizle, imzaladığımız bu sözleşmeyle birlikte destek olacağımızı resmileştirmiş olduk. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını ve kendilerine faaliyetlerinde başarılar getirmesi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kooperatif başkanı Zeynep Polat gördükleri, bu sıcak ve samimi ilgiden dolayı, memnuniyet duyduklarını belirterek, teşekkür etti. - ERZURUM

ESKER'den Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek

Büyükşehir Belediyesi, Zeynep Polat, Erzurum, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ESKER'den Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek - Son Dakika Ekonomi


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