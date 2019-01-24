Son Dakika Haberleri: Eski 5. Zırhlı Tugay Komutanının Cezası Onandı

Eski 5. Zırhlı Tugay Komutanının Cezası Onandı

1 saat önce

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 4 sanığın cezalarını onadı.

Eski 5. Zırhlı Tugay Komutanının Cezası Onandı, System.String[]
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 4 sanığın cezalarını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceledi.

İncelemenin ardından kararını açıklayan mahkeme, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını belirtti.

Yerel mahkeme tarafından, dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, Kurmay Başkanı Hakan Çınar, eski Yarbay Metin Gültekin ile İstihbarat Astsubay Osman Tutdu'ya verilen cezalar ve İlhan Kayadibi'nin beraat kararı uygun bulundu. Ayrıca beraatine karar verilen Alparslan Kahraman ile Mesut Dündar'ın dosyaları ayrılarak yeniden yargılanmalarına karar verildi.

Daire, tutuklu sanıklar Murat Soysal, Hakan Çınar, Metin Gültekin ve Osman Tutdu'nun tahliye taleplerini ise reddetti.

Dava geçmişi

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 21 Mayıs 2018'de dönemin Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal ile Kurmay Başkanı eski Yarbay Hakan Çınar'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Yarbay Metin Gültekin'e ise 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 18 yıl 9 ay ceza verilmişti.

Eski Astsubay Osman Tuttu'ya ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı verilmişti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Hakan Çınar, Murat Soysal, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 16:12:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski 5. Zırhlı Tugay Komutanının Cezası Onandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]