Son Dakika Haberleri: Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi

Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi

2 saat önce

Dün vefat eden Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Dün vefat eden Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği rahatsızlık sonucu 57 yaşında yaşamını yitiren Çağlayan'ın cenazesi, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adnan Çağlayan için düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi olan Çağlayan, 1990-2011 yıllarında AA'nın Tahran ve Atina bürolarının temsilciliğinin yanı sıra Ankara'da görev yapmış, 2011'de AA Dış Yayınlar Müdür Yardımcısıyken emekli olmuştu.

Çağlayan, Tahran, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Skandal sünnet düğününe dava açıldı: Dansözler ve çocuğun ailesine 6 aydan 10 yıla kadar hapis isteniyor
Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyuyamıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 17:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]