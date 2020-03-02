Eski AB Türkiye Büyükelçisi: Mülteciler Türk hükümeti tarafından oluşturulan suni bir kriz

Eski Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini, Ankara ile Brüksel arasında yaşanan mülteci krizini euronews'e değerlendirdi. Bu durumun 'Türk hükümeti tarafından oluşturulan suni bir kriz olduğunu' savunan Pierini, Edirne yakınlarındaki kara sınır hattının ticari açıdan hiç bir öneme sahip olmadığını, Yunanistan tarafından daha zor kontrol altına alınabilecek bir bölge olduğunu kaydetti. Pierini, mülteci kriziyle aslında dikkatlerin Hatay İdlib sınırında yaşanan sorunlara çekilmeye çalışıldığını ifade etti.



2016 yılında imzalanan Avrupa Birliği-Türkiye anlaşmasının büyük darbe aldığını ifade eden Pierini insani yardımın devam etmesi için öncelikle Türkiye'nin Rusya ile sorunları çözmesi gerektiğini söyledi.