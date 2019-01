Eski ABD Askeri Temmuz 2018'den Beri İran'da Tutuklu"

NEW Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, ABD donanmasının eski bir mensubu olan 46 yaşındaki Michael White 'ın, Temmuz 2018'den bu yana İran 'da tutuklu bulunduğunu yazdı.NYT, eski askerin ailesine dayandırdığı haberinde, aslen Kaliforniyalı olan White'nin İranlı kız arkadaşını görmek üzere gittiği bu ülkede tutuklu bulunduğu belirtildi. Anne Joanne White, yaptığı açıklamada, oğlunun 27 Temmuz 2018 tarihinde Dubai üzerinden ABD'ye dönüş uçağı olduğunu ancak bu uçağa hiç binmediğini, bunun üzerine kayıp ihbarında bulunduklarını söyledi.White, 3 hafta önce Dışişleri yetkililerinin kendisine oğlunun İran'da bir hapishanede olduğunu bildirdiklerini aktardı.Suçlamaları bilmiyorOğlunun kız arkadaşı ile görüşmek üzere 5-6 kere İran'a gittiğini belirten anne, evladının hangi suçlamalarla hapiste tutulduğunu da bilmediğini anlattı.White, oğlunun İran'a gitmeden önce boyun tümörü nedeniyle kemoterapi ve radyasyon tedavisi gördüğünü, aynı zamanda akut astım hastası olduğunu sözlerine ekledi.Bir ABD Dışişleri yetkilisi ise, "İran'da bir ABD vatandaşının tutuklu olduğu yönündeki haberlerin farkındayız. Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının güvenliği ve emniyetinden daha önemli bir önceliğimiz yok. Gizlilik endişeleri nedeniyle şu anda daha fazla bilgi veremiyoruz." ifadelerini kullandı. New York 'taki İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise konu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.İran-ABD gerginliğiABD Başkanı Donald Trump , İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, İran'a yönelik yaptırımlar yeniden uygulamaya konulmuş ve iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart ortaya atmıştı. Pompeo, bu şartlardan birisini "İran gerçek olmayan suçlamalarla tutukladığı tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaşlarını serbest bırakmalı" şeklinde açıklamıştı.İran'da şu anda White haricinde en az 3 ABD vatandaşının daha yıllardır tutuklu bulunduğu ifade ediliyor.