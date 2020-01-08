Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi - Son Dakika
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi

1 saat önce

ABD 2020 Başkanlık seçimleri Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin Başkan Donald Trump'ı ABD'yi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Trump'ı ülkeyi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi, System.String[]

ABD 2020 Başkanlık seçimleri Demokrat Parti aday adayı Joe Biden, İran ile yaşanan gerginliğe ilişkin Başkan Donald Trump'ı ABD'yi savaşın eşiğine getirmekle eleştirdi.

New York'ta seçim kampanyası için düzenlenen bağış toplama programının ardından açıklama yapan eski Başkan Yardımcısı Biden, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde İran ile artan gerginlikten dolayı Trump'a yüklenen Biden, Trump'ın, Süleymani'nin öldürülme emrini vermeden önce Kongre ve dünyadaki ABD müttefiklerini bilgilendirmediğini ve ülkeyi İran ile savaşın eşiğine getirdiğini söyledi.

"Cumhuriyetçi Başkan, tehlikeli derecede yetersiz"

Biden, Trump'ın ilgili tarafları bilgilendirme yerine 'tweet, tehdit ve öfke nöbetleri'ni tercih ettiğini savunarak, "Bu (İran krizi), Cumhuriyetçi Başkan'ın, tehlikeli derecede yetersiz olduğu ve dünya liderliği yapamayacağını ispat ediyor." ifadesini kullandı.

Kimsenin savaş istemediğini belirten Biden, "Ama o noktaya kaza ile gelmediğimizden emin olmak için çok uğraşmamız gerekecek." diye konuştu.

Biden, demokrasinin hesap verilebilirlik üzerine kurulu olduğunu aktararak, Trump'a, İran krizi konusunda "Sayın Başkan, kararını ve stratejini Amerikan halkına açıklamak zorundasın, bu senin işin." çağrısında bulundu.

ABD 2020 başkanlık seçimi yarışı

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD 2020 Başkanlık seçimi yarışı için Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 14 kişi başkanlık yarışından çekildi, 14 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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