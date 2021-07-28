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Eski ABD Başkanı Barack Obama, NBA'nın Afrika iştirakine ortak oldu - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Barack Obama, NBA'nın Afrika iştirakine ortak oldu

28.07.2021 10:19
Eski ABD Başkanı Barack Obama, NBA'nın Afrika iştirakine ortak oldu, System.String[]

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Afrika iştirakine hisse alarak ortak olduğu bildirildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Afrika iştirakine hisse alarak ortak olduğu bildirildi.

NBA'den yapılan açıklamada, Obama'nın NBA Afrika'daki hissesinden elde edeceği karı kendi vakfı "Obama Foundation" aracılığıyla Afrika'daki gençlik ve liderlik programlarını finanse etmede kullanacağı belirtildi.

Obama, 2019'dan bu yana NBA Afrika'yı hayata geçirmek için yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyordu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve NBA Afrika, 2020'de Afrika'daki ilk profesyonel basketbol ligini kurmak için bir araya gelmişti.

Basketbol Afrika Ligi (BAL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendikten sonra mayısta sezonu açmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Barack Obama, NBA'nın Afrika iştirakine ortak oldu - Son Dakika


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