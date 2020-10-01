Eski ABD Başkanı Carter 96 yaşına girdi - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter 96 yaşına girdi.

Carter Merkezi Sözcüsü Deanne Congileo tarafından yapılan açıklamada, Carter'ın doğum gününü ülkenin Georgia eyaletinde bulunan evinde 74 yaşındaki eşi Rosalynn Carter ile kutlayacağı belirtildi.

1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.

Carter, geçen yıl 21 Ekim'de Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde düşmesi sonucu leğen kemiğinde oluşan küçük bir kırıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

6 Ekim'de yine düşerek kafasını çarpan Carter'in kaşının üzerine 14 dikiş atılmıştı.

2015'te karaciğer ve beyninde kanser teşhisi konulan Carter'ın radyasyon ve kemoterapi tedavisinden sonra kanserden kurtulduğu açıklanmıştı.