Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı

05.10.2022 13:42
Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından elde edilen yaklaşık 100 gizli belgeyi, bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından elde edilen yaklaşık 100 gizli belgeyi, bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Trump'ın avukatları, üst mahkemeye açtığı davada 11. ABD Temyiz Mahkemesinin gizli belgelerin bağımsız incelemesini reddeden karına itiraz etti.

Avukatlar, Yüksek Mahkemeden, Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulundu.

Dava dosyasında avukatlar, "Bu davanın eşine rastlanmamış koşulları - 45. ABD Başkanı'nın, siyasi rakibinin ve halefinin yönetimi tarafından soruşturulması - Bölge Mahkemesinin daha ihtiyatlı davranmasının kayda değer gerekliliğini; ayrıca adaleti, şeffaflığı ve kamu güveninin devamlılığını temin etmek için yargıç tarafından özel bir görevli atanmasını zaruri kılmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın evine yapılan baskınla elde edilen belgelerin şeffaflıkla incelenmesi talep eden avukatlar, "bir başkanın evine yapılan baskın sırasında ele geçirilen materyallerin kapsamlı ve şeffaf bir şekilde incelenmesine ilişkin herhangi bir sınırlamanın halkın adalet sistemine olan güvenini sarsacağını" ileri sürdü.

Avukatlar, bağımsız atanmış bir yargı mensubunun söz konusu belgelerin kişisel mi yoksa başkanlık dokümanları mı olduğu ile gerçekten sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının anlaşılması için incelemesine sunulması gerektiğini kaydetti.

Trump'ın malikanesine yapılan baskın

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskın hakkında 11 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Donald Trump hakkında kitap yazıldı! Tuvalet iddiası olay oldu Donald Trump hakkında kitap yazıldı! Tuvalet iddiası olay oldu Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!' Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Florida, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
11:58 Yalova'da zabıta ekiplerinden dilencilere operasyon! Üzerinden 12 bin lira çıkan dilenci herkesi şaşırttı
11:54 Bakan Fatih Dönmez'den 'bor' açıklaması: Daha çok komplo teorilerine ve şehir efsanelerine konu oldu
11:45 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal, son halini takipçileriyle paylaştı
11:38 Yüksek kiralar elde etmek isteyen fırsatçıların kiracılardan maaş bordrosu ve kredi notu istemesi tepki çekti
11:06 Mersin'de görevli mühendisi taciz eden kadın şube müdürünün 5 yıl hapsi isteniyor! "Çok fazla cinsel tecrübem var" sözleriyle yaklaştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 13:42:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, evinde bulunan gizli belgeleri özel bir hakimin incelemesi için dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement