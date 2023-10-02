Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:47

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı 250 milyon dolarlık davaya katılmak için New York'a geldi. Kendisine ait Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Trump'ı yakalamak' için kampanya yürüten Başsavcı James'e karşı adımı ve itibarını kurtarmak için mahkemeye gideceğini belirtti. Duruşma, Trump ve oğullarının yanı sıra eski avukatı Michael Cohen'i de içerecek.

ABD eski başkanı eski Başkan Donald Trump, New York Başsavcısı Letitia James'in açtığı 250 milyon dolarlık davasına katılmak için bugün New York'a geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi

Bir yandan 2024 seçimleri için hazırlıklarına devam eden Trump, kendisine ati Tump Tower'a girerken görüntülendi.

Trump kendisine aitTruth Social sosyal medya hesabından "Yarın sabah mahkemeye, 'Trump'ı yakalamak' için kampanya yürüten yozlaşmış ve ırkçı Başsavcı Letitia James'e karşı adımı ve itibarımı kurtarmak için mahkemeye gideceğim.' yazdı

Duruşma, Hakim Arthur Engoron tarafından yönetilecek ve Amerika saati ile saat 10.00'da başlayacak ve her iki tarafın -James ekibi ve Trump, Trump Organization ve eski başkanın oğulları ile uzun süreli güvendiği kişiler dahil olmak üzere davalılar için avukatlarının açılış beyanlarıyla devam edecek.

Trump ve oğulları, eski avukatı Michael Cohen dahil, duruşmada potansiyel tanıklar olarak listelenmiştir.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi

Ancak eski başkan ve yakın çevresinin duruşmaya katılması beklenmiyor .

Geçen yıl şirketi vergi dolandırıcılığından suçlu bulunduğunda mahkemeye çıkmadı.

James, Trump'ın ve şirketinin büyük krediler sağlamak ve iş anlaşmaları yapmak için finansal beyanlarda sürekli olarak mal varlıkları hakkında yalan beyanda bulunduklarını iddia etti.

varlıklarını sürekli olarak yalanladığını ve aşırı değerlendirdiğini iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi

İddiaya göre Trump, üç katlı ve altın kaplama figürler içeren Trump Tower dairesinin gerçekte olduğundan neredeyse üç kat daha büyük olduğunu ve 327 milyon dolar değerinde olduğunu iddia etti.

James, New York'ta hiçbir dairenin bu kadar yüksek bir fiyata satılmadığını söyledi.

James'in açtığı dava, Trump'ın karşı karşıya kaldığı dört ayrı davadan biridir - New York, Florida, Washington DC ve Georgia'daki dört ayrı eyalette hakkında farklı suçlardan dava açıldı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 250 milyon dolarlık yolsuzluk davasına katılma İçin New York'a geldi - Son Dakika
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