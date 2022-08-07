Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.