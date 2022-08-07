Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu

07.08.2022 12:55
Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması DALLAS - Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması

DALLAS - Eski ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas şehrinde 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuştu - Son Dakika
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