Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı

14.02.2021 00:54

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı WASHINGTON-İddia ve savunma makamlarının kapanış konuşmaları ile başlayan günde kapanış konuşması sırasında iddia makamından Jamie Raskin "risk daha yüksek olamazdı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı

WASHINGTON - WASHINGTON-İddia ve savunma makamlarının kapanış konuşmaları ile başlayan günde kapanış konuşması sırasında iddia makamından Jamie Raskin "risk daha yüksek olamazdı. Çünkü 6 Ocak'ta yaşananlar tekrar yaşanabilir. Hepiniz gibi bende o gün gördüğümüz saldırganlığın sadece başlangıç olmasından korkuyorum" dedi.

Savunmayı temsilen konuşan Trump'ın avukatı Michael van der Veen ise kapanış konuşmasında "Senatörler bu yargılama sadece Donald Trump ile alakalı değil. Ülke ve Dünya Donald Trump'ın kim olduğunu biliyor. Bu bizim ve sizin kim olduğunuzla alakalı" dedi.

Kapanış konuşmalarının ardından senatörler Trump'ın 6 Ocak'ta gerçekleşen olaylar ile ilgili suçlu olup olmadığı konusunda oylamaya gitti.

100 senatörden 57'si Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullanırken 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğunu söyledi. Her ne kadar suçlu oyu kullanan senatörler daha fazla ise de görevden alınma kararı için gerekli oy miktarı olan 67 oya ulaşılamadı.

Senato'da 50 koltuğa sahip Demokratlara 7 Cumhuriyetçiden de Trump'ın suçlu olduğu konusunda destek geldiği görüldü. Trump'a karşı oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler ise Richard Burr - North Carolina, Susan Collins - Maine, Bill Cassidy - Louisiana, Lisa Murkowski - Alaska, Mitt Romney - Utah, Ben Sasse - Nebraska ve Pat Toomey -Pennsylvania

Oyların sayımı ve açıklanmasının hemen ardından yazılı açıklamada bulunan Trump, savunma ekibine ve senatörlere "ülkemizin kalbinde anayasamız ve kutsal kanuni prensipler ile hareket eden kişilere" diyerek teşekkür etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Senato, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Morgan Stanley'den dikkat çeken Türkiye raporu: Dolar 6.80 TL'ye düşebilir Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi! Teknik heyetten tam not aldı Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor         
00:31
Yangında mahsur kalarak ölmek üzere olan köpek oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndü Yangında mahsur kalarak ölmek üzere olan köpek oksijen maskesi ve kalp masajıyla hayata döndü         
23:16
Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi Chelsea Handler geleneği bozmadı! Çırılçıplak poz verdi         
22:25
TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti         
22:07
Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı         
21:43
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin         
21:02
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili         
15:34
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 01:14:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei