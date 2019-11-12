Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, kafatasındaki basıncı azaltmak amaçlı bir müdahale için hastaneye yatırıldı.

Konu ile ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Carter'ın kafatasında oluşan basıncın, yakın zamandaki bir düşme ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Atlanta'daki hastaneye yatırılan Jimmy Carter'a söz konusu müdahale, yerel saatle Salı sabahı gerçekleştirilecek.

Carter Merkezi isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, "Eşi yanı başında olan Başkan Carter, rahat bir şekilde dinleniyor" denildi.

1977 ve 1981 yılları arasında görev yapan Jimmy Carter, ABD başkanlığı yapmış hayattaki en yaşlı isim konumunda bulunuyor.

Nobel Barış Ödülü verilmişti

Carter, ikinci dönem için girdiği seçimi Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a karşı kaybetmişti.

Beyaz Saray'dan ayrılması sonrası insani yardım çalışmaları yapan politikacı, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştı.

Jimmy Carter, Mayıs ayında düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle ameliyat oldu.

Yaşadığı bir başka düşüş nedeniyle, Ekim ayındaki yardım gecesine yüzündeki morluklarla katıldı.