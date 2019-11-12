Son Dakika Haberleri: Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
BBC
Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ABD'nin eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, kafatasındaki basıncı azaltmak amaçlı bir müdahale için hastaneye yatırıldı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ABD'nin eski başkanlarından 95 yaşındaki Jimmy Carter, kafatasındaki basıncı azaltmak amaçlı bir müdahale için hastaneye yatırıldı.

Konu ile ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Carter'ın kafatasında oluşan basıncın, yakın zamandaki bir düşme ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Atlanta'daki hastaneye yatırılan Jimmy Carter'a söz konusu müdahale, yerel saatle Salı sabahı gerçekleştirilecek.

Carter Merkezi isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada, "Eşi yanı başında olan Başkan Carter, rahat bir şekilde dinleniyor" denildi.

1977 ve 1981 yılları arasında görev yapan Jimmy Carter, ABD başkanlığı yapmış hayattaki en yaşlı isim konumunda bulunuyor.

Nobel Barış Ödülü verilmişti

Carter, ikinci dönem için girdiği seçimi Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a karşı kaybetmişti.

Beyaz Saray'dan ayrılması sonrası insani yardım çalışmaları yapan politikacı, 2002 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştı.

Jimmy Carter, Mayıs ayında düşmeye bağlı kalça kırığı nedeniyle ameliyat oldu.

Yaşadığı bir başka düşüş nedeniyle, Ekim ayındaki yardım gecesine yüzündeki morluklarla katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jimmy Carter, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum ABD'de 17 meclis üyesi, Başkan Trump'a yolladığı mektupla Erdoğan'ın ABD ziyaretine karşı çıktı Lisede öğretmen dehşeti! 15 yaşındaki öğrenciyi dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 13:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]