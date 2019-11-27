Son Dakika Haberleri: Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu
Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu - Son Dakika Dünya

Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu

6 saat önce

İnsanoğlunun aya ayak basmasının 50. yılı kutlanırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teknoloji üniversitesi MIT'de 'derin sahtelik' teknolojisi üzerinde çalışan bir ekip dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın hiç okumadığı bir mektubu okuyormuş gibi gösteren bir video yayınladı.

Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu, System.String[]

İnsanoğlunun aya ayak basmasının 50. yılı kutlanırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teknoloji üniversitesi MIT'de 'derin sahtelik' teknolojisi üzerinde çalışan bir ekip dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın hiç okumadığı bir mektubu okuyormuş gibi gösteren bir video yayınladı.


Derin sahtelik teknolojisi (deepfake) bir kişinin yüz ifadelerini ve sesini yapay zeka algoritmaları ile tanımlayarak hiç söylemediği şeyleri söylüyormuş gibi görüntüler ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. 'Derin' denmesinin nedeni ise bu görüntülerin gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi görünüyor ve hissettiriyor olması.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Richard Nixon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti! Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 02:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]