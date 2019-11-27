Eski ABD Başkanı Nixon 'derin sahtelik' teknolojisi ile mektup okudu

İnsanoğlunun aya ayak basmasının 50. yılı kutlanırken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) teknoloji üniversitesi MIT'de 'derin sahtelik' teknolojisi üzerinde çalışan bir ekip dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın hiç okumadığı bir mektubu okuyormuş gibi gösteren bir video yayınladı.



Derin sahtelik teknolojisi (deepfake) bir kişinin yüz ifadelerini ve sesini yapay zeka algoritmaları ile tanımlayarak hiç söylemediği şeyleri söylüyormuş gibi görüntüler ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. 'Derin' denmesinin nedeni ise bu görüntülerin gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi görünüyor ve hissettiriyor olması.