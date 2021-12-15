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Eski ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı Müslüman fikir adamı Robert Crane vefat etti - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı Müslüman fikir adamı Robert Crane vefat etti

15.12.2021 22:51
Eski ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı Müslüman fikir adamı Robert Crane vefat etti

Eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın Beyaz Saray'da danışmanlığını yapan ve 1980 yılında Müslüman olduktan sonra ABD'deki en önemli Müslüman entelektüeller arasında gösterilen Robert Dickson Crane hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın Beyaz Saray'da danışmanlığını yapan ve 1980 yılında Müslüman olduktan sonra ABD'deki en önemli Müslüman entelektüeller arasında gösterilen Robert Dickson Crane hayatını kaybetti.

ABD'deki en etkili Müslüman fikir adamları arasında gösterilen ve 1970'lerde Washington'da adından sıkça söz ettiren Crane, 92 yaşında vefat etti.

Aileye yakın kaynakların ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre, Crane, 13 Aralık'ta hayata gözlerini yumdu.

ABD merkezli birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu da ülkedeki önemli Müslüman entelektüeller arasında yer alan Crane için taziye mesajları yayımladı.

Robert Dickson Crane kimdir?

Massachusetts'te 1929'da dünyaya gelen Crane, Harvard Üniversitesindeki eğitiminin ardından Münih Üniversitesinde teoloji dersleri aldı ve totaliter rejimler üzerine çalıştı.

ABD'ye döndükten sonra Northwestern ve Harvard üniversitelerinde lisans üstü eğitimine devam eden Crane, Harvard Uluslararası Hukuk Dergisi'ni kurdu ve aynı üniversitenin Uluslararası Hukuk Cemiyetinin ilk başkanı oldu.

Washington'da çeşitli düşünce kuruluşlarında görevler yaptıktan sonra 1962-1967 'de Richard Nixon'a danışmanlık yapan Crane, Nixon'ın başkan olmasıyla 1969 yılında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinde çalışmaya başladı. 1974 yılına kadar Nixon'ın danışmanlığını yapan Crane, bazı fikir ayrılıklarının ardından görevinden ayrıldı.

Crane, 1970'li yılların sonunda çeşitli Arap ülkelerini ziyaret etti ve buralarda görevler yaptı, 1980 yılında Müslümanlığı seçerek "Faruk Abdulhak" ismini aldı.

ABD'li ilk Müslüman büyükelçi sıfatıyla 1981'de dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından Birleşik Arap Emirliklerine büyükelçi olarak atanan Crane,1980'li ve 90'lı yıllar boyunca ABD'de çok sayıda Müslüman sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük etti.

Crane, 2011 yılında Qatar Foundation'a katıldı ve burada çalışmalar yürüttü.

Bu yıllar boyunca 50'ye yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme alan Crane, 2020 yılında dünyadaki en etkili Müslüman entelektüeller arasında gösterildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı Müslüman fikir adamı Robert Crane vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Nixon'ın danışmanı Müslüman fikir adamı Robert Crane vefat etti - Son Dakika
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