Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.03.2022 23:15
Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı.

NEW Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kovid-19'a yakalandı.

Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Barack Obama, "İki gündür boğazımda kaşıntı vardı ama onun dışında iyi hissediyorum. Michelle ve ben 3 doz aşı yaptırdığımız için minnettarız, onun testi negatif çıktı. Vaka sayıları azalsa da bu, aşı yaptırmadıysanız bir hatırlatma." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Obama'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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