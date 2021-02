Eski ABD Başkanı Trump'ın vergi kayıtları New York Bölge Savcılığında - Son Dakika

NEW ABD Yüksek Mahkemesinin, New York Federal Bölge Mahkemesine 22 Şubat'ta verdiği, eski Başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişebilme onayının ardından ilgili belgelerin New York Bölge Savcılığı tarafından edinildiği belirtildi.

New York Bölge Savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararından birkaç saat sonra Trump'ın vergi kayıtlarına ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Trump'a ait Ocak 2011-Ağustos 2019 vergi beyannameleri, mali tablolar ve taahhüt anlaşmalarının yanı sıra vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili binlerce sayfalık belgenin incelendiği bildirildi.

Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlaması nedeniyle dosyayı bekletmiş, 22 Şubat'ta verdiği kararla da New York Federal Bölge Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişilebileceğine hükmetmişti.

Trump'ın vergi kayıtları davası

New York Federal Mahkemesi, 2019'da açtığı davada, Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, vergi kaçakçılığı ve sigorta dolandırıcılığı incelemeleri için de 8 yıllık vergi beyannamelerinin açıklanmasını istemişti.

Trump'ın avukatları "halen başkanlık görevini yürüten" bir kişiye karşı eyalet mahkemelerinin ceza davası açamayacağı ve vergi kayıtlarını isteyemeyeceği iddiasıyla konuyu Yüksek Mahkemeye taşımıştı. Geçen temmuz ayında başvuruyu reddeden mahkeme, Trump'ın avukatlarının diğer itirazlarına ise ayrıca bakacağını bildirmişti.

Vergi kayıtlarının erişime kapalı olması gerektiği yönündeki Trump'ın avukatlarının başvuruları ise bölge mahkemesi ile Temyiz Mahkemesi tarafından ekim ayında reddedilmişti. Trump da konuyu aynı günlerde Yüksek Mahkemeye taşımıştı.