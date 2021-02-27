Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran konusunda Biden'a yüklendi - Son Dakika

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran konusunda Biden'a yüklendi

27.02.2021 23:53
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran konusunda Biden'a yüklendi, System.String[]

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Joe Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme çabasını, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." sözleriyle eleştirdi.

Pompeo, bu yıl Florida eyaletinde yapılan ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına (CPAC 2021) katılarak Biden yönetimine eleştirilerde bulundu.

İran'la nükleer anlaşmadan ayrılan ve "maksimum baskı" politikasını hayata geçiren Donald Trump'ın dışişleri bakanı olan Pompeo, Biden yönetiminin yeniden nükleer anlaşmaya dönme arzusunun çok yanlış olduğunu savundu.

Pompeo, "Biden yönetimi yeniden İran'ı memnun etme yoluna girmiş gözüküyor. Bu, ABD için de bölge için de bir felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'a yaptırım uygulamaları durumunda savaş çıkabileceği yönünde kendilerine uyarılar yapıldığını anlatan Pompeo, "Biz İran'a yaptırımlar uyguladık ve savaş olmadı." dedi.

Benzer şekilde ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması veya Golan Tepelerinin " İsrail'e ait olduğunu tanıması" halinde savaşın çıkabileceği uyarılarının yapıldığını ancak kendilerinin bunları gerçekleştirdiğini ve savaş olmadığını söyleyen Pompeo, "ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarını sonuna kadar savunduk ve savaş çıkmadı." diye konuştu.

Pompeo ayrıca, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşmalarının "gerçek bir barış" olduğunu ileri sürdü.

Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmalarının da haklı gerekçelere dayandığını savunan Pompeo, "Paris Anlaşması, duyar kasmak isteyen elit diplomatlar için bir fanteziydi. Biden yönetimi anlaşmaya yeniden döndüğünde eminim Şi Cinping her dakika buna gülümsemiştir." yorumunu yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın da pazar günü CPAC 2021'e katılarak görevden ayrılmasından sonra ilk kez kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran konusunda Biden'a yüklendi - Son Dakika


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