Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı" - Son Dakika
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı"

18.06.2022 00:11
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı"

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 500 Amerikalının öldürülmesini planlayanlar arasında olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 500 Amerikalının öldürülmesini planlayanlar arasında olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Pompeo, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin Süleymani'ye düzenlediği saldırıyla ilgili konuştu.

"Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı. ABD yönetimi de bu komployu ortadan kaldırmak adına Süleymani'yi öldürdü." diyen Pompeo, ABD yönetiminin Süleymani'yi öldürmesi halinde bu durumun savaş çıkaracağına dair uyarılar da aldığını dile getirdi.

Eski Bakan Pompeo, ABD'nin Irak'taki varlığını ve Suriye'deki vatandaşlarını korumak için uzun süre çalıştığını savunarak, ABD'nin Kudüs Gücü hareketlerini izlediğini, kaynaklara, varlıklara ve vatandaşlarına yönelik yakın bir saldırıyı durdurma fırsatı bulana kadar Süleymani'yi öldürme projesi üzerinde sürekli çalıştığını, bu nedenle ABD Başkanı'nın Süleymani'yi ortadan kaldırma emrini verdiğini söyledi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine İran, 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırılar sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Kasım Süleymani 500 ABD'linin öldürülmesini planlayanlar arasındaydı" - Son Dakika
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