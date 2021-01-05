Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın' - Son Dakika
BBC

Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın'

05.01.2021 03:07
Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın', System.String[]

İkisi ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış 10 eski ABD Savunma Bakanı, Trump ve destekçilerine seçim sonuçlarını kabul etmeleri, ABD ordusuna da seçim sonuçlarını zedeleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

İkisi ABD Başkanı Donald Trump döneminde görev yapmış 10 eski ABD Savunma Bakanı, Trump ve destekçilerine seçim sonuçlarını kabul etmeleri, ABD ordusuna da seçim sonuçlarını zedeleyecek herhangi bir eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin on eski savunma bakanı, eski savunma bakanları, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde Biden'a yenildiğini kabul etme zamanının geldiği belirtildi.

Eski savunma bakanlarının açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmiş başkan Joe Biden'a görevi devretme konusunda engel çıkarma çabalarında ordunun herhangi bir rolü olmaması gerektiği ifade edildi.

Kasım ayında Trump tarafından görevden alınan Mark Esper ve yine Trump döneminin savunma bakanlarından James Mattis'in de dahil olduğu grubun açıklamasında şu ifadelerle başlıyor:

"Eski savunma bakanları olarak, Bakanlığın ve ABD ordusunun en temel yükümlülüğü konusunda fikir birliği içindeyiz. Her birimiz Anayasayı iç ve dış tüm düşmanlara karşı savunmak için yemin ettik. Yeminimiz tek bir parti ya da kişi üzerine değildi."

"Seçimler gerçekleşti. Yeniden sayımlar ve incelemeler tamamlandı. Gerekli işlemler yargı tarafından değerlendirildi. Valiler sonuçları onayladı ve Seçici Kurul oylama yaptı. Sonuçları sorgulama zamanı geride kaldı."

Açıklamayı kaleme alan bakanlar, Savunma Bakanlığı görevine vekalet eden Christopher Miller'a hitaben, Trump'ın başkanlık koltuğunda kalma çabalarında rol oynamama çağrısını yaptı. Bunun yerine Miller'a, göreve gelecek Demokrat yönetimin geçiş sürecini destekleme tavsiyesi verildi.

Washington Post'ta yer alan açıklamada, "ABD ordusunu seçimle ilgili tartışmaların içine sokma girişimleri, bizleri tehlikeli, yasal olmayan ve anayasaya aykırı bir alana sürükler. Bunu gerçekleştirecek sivil ve askeri yetkililer, hukuk önünde suçlu bulunmak dahil olmak üzere bunun sorumluluğunu taşıyacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kimlerin imzası var?

Açıklamayı imzalayan eski savunma bakanları şöyle: Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld.

Aralarında, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimler döneminde görev yapan isimler var. Dick Cheney, George H. W. Bush başkanlığı döneminde savunma bakanlığı görevi yapan ve oğlu George W. Bush yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Aralık ayı ortasında Joe Biden, bazı Pentagon yetkililerinin sorunsuz bir geçişi sağlamak için ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamakta ayak dirediğini savunmuştu. Savunma Bakanlığı görevine vekalet eden Miller ise bir sorun yaşandığı iddialarını reddetmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.

50 eyalette de açıklanan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump 232, Demokrat aday Joe Biden ise 306 delege kazandı. Seçim sonucu 6 Ocak'ta ABD Kongresi tarafından resmen tanınacak.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Biden 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın'
Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın'

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Donald Trump, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD savunma bakanlarından ABD ordusuna çağrı: 'Trump'ın görevde kalma çabalarına ortak olmayın' - Son Dakika Dünya

BBC

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