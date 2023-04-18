İstifası tartışma yaratmıştı! Eski bakan Abdulhamit Gül, yine sahalarda - Son Dakika
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İstifası tartışma yaratmıştı! Eski bakan Abdulhamit Gül, yine sahalarda

18.04.2023 18:16

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı devam eden bin 875 yataklı Şehir Hastanesi'nde incelemeler yaptı. AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile inşaat alanında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi topladı.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere, Gaziantep'te ülke ve bölge için önemli, dev bir eseri hizmete sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Müttehit firma ile yaklaşık 9 bin insanın gece gündüz demeden çalışarak bu eseri tamamlamak için mesai yaptığını ifade eden Gül, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastaneleri vizyonuyla vatandaş ve insanımıza dokunan, insanımızın yanında yer alan çok önemli projeler başlattı. Her zamanki gibi karşı çıkanlar oldu ama pandemi sürecinde bu hastanelerin ne kadar yük aldığını ve ne kadar vatandaşımızın hayati noktada yanında olduğunu herkes gördü. Bütün dünya bile bu konuda hayranlığını dile getirdi." dedi.

İstifası çok konuşulmuştu! Eski bakan Abdulhamit Gül, yeniden sahaya indi

"CUMHURBAŞKANIMIZ SORUNU ÇÖZDÜ"

Gül sözlerine şöyle devam etti: "Eski zamanlarda hastaneleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Burada gerçekten her yönüyle vatandaş ve insanımıza yakışır çok önemli eseri vatandaşlarımıza kazandıracağız. Gaziantep'te özellikle deprem sürecinde Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çok yoğun bir şekilde hastane ihtiyacımız gündemdeydi. Gaziantep'in bu kronik sorununu yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözdü. 1875 yataklı çok önemli eseri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa zamanda en nitelikli hizmetle Gaziantep, bölge ve ülkemize bu yatırımı açmış olacak. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız her yönüyle her aşamasını takip ediyor. Gaziantepli hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İstifası çok konuşulmuştu! Eski bakan Abdulhamit Gül, yeniden sahaya indi

"TÜRK MUCİZESİ GERÇEKLEŞİYOR"

Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk defa kurulan cihazların bulunacağını dile getiren Gül, hastanenin Gaziantep'te yaşayan herkesin faydalanabileceği şekilde donatılara sahip olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise burada bir mucizenin gerçekleştiğini belirterek, "Bu ülkenin bir evladı olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandemi dönemi, bize şehir hastanelerinin çok önemli olduğunu gösterdi. Gaziantep'te mucizeyi gerçekleştiren bir irade var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. O başımızda olmasaydı hastaneyi bu aşamaya getirmemiz mümkün olmayacaktı. Şu anda hastanenin yapımında 9 bin kişi çalışıyor. Türk mucizesi gerçekleşiyor. Bunu yapan başta Sağlık Bakanı ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

İstifası çok konuşulmuştu! Eski bakan Abdulhamit Gül, yeniden sahaya indi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: İstifası tartışma yaratmıştı! Eski bakan Abdulhamit Gül, yine sahalarda - Son Dakika
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