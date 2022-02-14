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Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi - Son Dakika

Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi

14.02.2022 14:25
Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Gül'ün karla kaplı bir tepede soba yaktığı ve patates közlediği görüldü. Fotoğrafı Gül'ün kızkardeşi sosyal medyadan paylaştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen haftalarda görevinden istifa etmişti. Gül'ün istifasının ardından bakanlık koltuğuna Bekir Bozdağ getirilmişti. Gül'ün istifasının ardından ortaya çok sayıda iddia atılmış ancak eski bakan bunların hiçbirine yanıt vermemişti.

KARDEŞİ PAYLAŞTI

Devir teslim töreninden sonra kameralardan uzakta bir hayat süren Gül'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Kardeşi Sabiha Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, Abdulhamit Gül karlı bir tepede soba yakarken görünüyor. Oldukça mutlu görünen Gül'ün sobada patates közlerken kameraya poz veriyor.

İşte o fotoğraflar:

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den istifa sonrası ilk fotoğraf! Köy hayatı yaşıyor
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Son Dakika Güncel Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi - Son Dakika
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