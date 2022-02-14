Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen haftalarda görevinden istifa etmişti. Gül'ün istifasının ardından bakanlık koltuğuna Bekir Bozdağ getirilmişti. Gül'ün istifasının ardından ortaya çok sayıda iddia atılmış ancak eski bakan bunların hiçbirine yanıt vermemişti.

KARDEŞİ PAYLAŞTI

Devir teslim töreninden sonra kameralardan uzakta bir hayat süren Gül'ün yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Kardeşi Sabiha Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda, Abdulhamit Gül karlı bir tepede soba yakarken görünüyor. Oldukça mutlu görünen Gül'ün sobada patates közlerken kameraya poz veriyor.

İşte o fotoğraflar: