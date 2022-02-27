Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi - Son Dakika
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Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

27.02.2022 23:27
Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Sekreter Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin toprağa verildi.

Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Genel Sekreter Sadullah Ergin'in vefat eden babası İsmet Ergin toprağa verildi.

Antakya Mezarlık Kompleksinde düzenlenen cenaze törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşil de katıldı.

Kılınan namazın ardından İsmet Ergin'in cenazesi Hatay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Recep Dağdelen/İHA)

Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi
Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Adalet Bakanı Ergin'in babası toprağa verildi - Son Dakika


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