Eski Adalet Bakanı Gül, Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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Eski Adalet Bakanı Gül, Nizip'te temaslarda bulundu

25.03.2022 17:33
Eski Adalet Bakanı Gül, Nizip'te temaslarda bulundu

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesine temaslarda bulundu.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip ilçesine temaslarda bulundu.

Gül, partisinin Nizip ilçe başkanlığını ziyaret ederek buradaki partililerle bir süre görüştü.

Daha sonra Nizip Belediyesi'ne geçen Gül'e, burada Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Sarı'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Gül, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkanı Mehmet Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın bakanıma hem ziyaretlerinden hem de ilçemizdeki yatırımlarda olan gayret ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz sayın bakanımızdan Nizip için ne talep ettiysek ne istediysek sağ olsun bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Yapılması gereken ne varsa yaparak Ankara boyutunda her zaman bize öncü oldu işte bu sebeple bir kez daha bakanımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Daha sonra ilçede yapımı devam eden hastane inşaatına geçen Gül, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Nizip Belediyesi, Adalet Bakanı, Mehmet Sarı, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Adalet Bakanı Gül, Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika


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